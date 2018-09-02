В Дагестане убили главаря кизилюртовской террористической банды

Дагестан

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В Хасавюртовском районе Дагестана 1 сентября во время контртеррористической операции убили главаря кизилюртовской банды Абаса Хубаева

Боевик раннее находился в федеральном розыске. Хубаева обнаружили в 20:10 в лесном массиве, недалеко от села Тотурбийкала. Сотрудники правоохранительных органов потребовали сложить оружие, однако он открыл огонь. В результате перестрелки он был убит.

На месте происшествия нашли автомат, пистолет и боеприпасы к ним. Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди правоохранителей нет.

Хубаев причастен к многочисленным нападениям и убийствам сотрудников правоохранительных органов, а также местных жителей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет РФ.

Антитеррор
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