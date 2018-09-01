В Новой Адыгее открылся крупный образовательный центр на 1 тыс. мест

В День знаний в Адыгее прошло торжественное открытие новой средней школы №27 на 990 учащихся, в том числе 250 первоклассников

Один из крупных современных образовательных центров в республике построен в ауле Новая Адыгея в рамках реализации федеральной программы «Содействие созданию в субъектах РФ новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы за 600 млн рублей.

Как отметили в министерстве образования и наукиАдыгеи, школа будет реализовывать программу развития «Школа информационной культуры» с созданием модели «цифровая школа».

Для этого кабинеты химии, физики, биологии, иностранного языка, информатики, а также библиотечно–информационный центр оснащены необходимым оборудованием, рабочими местами с доступом к интернету.

«Одним из важных направлений деятельности школы станет введение основ инженерного образования. Будут созданы условия для занятий начального технического моделирования, конструирования», — сообщили в администрации школы, которую возглавила Мира Мукова.

В рамках внеурочной деятельности учащиеся смогут заниматься музыкой, декоративно-прикладным искусством, спортом. На первом этаже образовательного учреждения расположены отдельные кабинеты для занятий кулинарией, швейная, столярная и слесарная мастерские. Есть зоны отдыха, фотостудия, актовый зал на 592 места, просторная столовая на 330 посадочных мест, большой и малый спортивные залы, а также тренажерный зал.

В торжественном открытии нового образовательного центра принял участие глава Адыгем Мурат Кумпилов, представили Министерства образования и науки РФ. Руководитель региона поздравил детей, их родителей, педагогов и всех жителей с Днем знаний и с появлением современной школы. Мурат Кумпилов заверил, что органы власти Адыгеи и в дальнейшем будут принимать необходимые меры для улучшения материально-технической базы системы образования региона и повышения качества обучения.

По словам Мурата Кумпилова, в ближайшее время планируется завершение строительство школы на 1,1 тыс. мест в поселке Энем. Возведение такой же школы планируется начать в Майкопе в следующем году. В ближайшие два года при поддержке федерального центра будет построено пять детсадов по 240 мест каждый. Общая сумма вложений составит около 1 млрд. рублей.