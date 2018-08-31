Глава ДНР Захарченко погиб во время взрыва в кафе
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко 31 августа при взрыве в кафе получил смертельное ранение
Также в результате взрыва получил тяжелые ранения заместитель председателя совета министров, министр доходов и сборов Александр Тимофеев, сообщает пресс-служба администрации ДНР.
Взрыв произошел в кафе «Сепар» в центре Донецка, сообщает «Интерфакс» со ссылкой источник в аппарате главы республики.
Сейчас территорию вокруг кафе оцепила полиция. На место прибыли машины скорой помощи.
Кто такой Александр Захарченко
Александр Захарченко был главой самопровозглашенной Донецкой народной республики с 4 ноября 2014 года. С 7 августа 2014 года также занимал пост председателя совета министров ДНР. Являлся верховным главнокомандующим вооруженными силами республики.
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