Глава ДНР Захарченко погиб во время взрыва в кафе

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Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко 31 августа при взрыве в кафе получил смертельное ранение

Также в результате взрыва получил тяжелые ранения заместитель председателя совета министров, министр доходов и сборов Александр Тимофеев, сообщает пресс-служба администрации ДНР.

Взрыв произошел в кафе «Сепар» в центре Донецка, сообщает «Интерфакс» со ссылкой источник в аппарате главы республики.

Сейчас территорию вокруг кафе оцепила полиция. На место прибыли машины скорой помощи.

Кто такой Александр Захарченко

Александр Захарченко был главой самопровозглашенной Донецкой народной республики с 4 ноября 2014 года. С 7 августа 2014 года также занимал пост председателя совета министров ДНР. Являлся верховным главнокомандующим вооруженными силами республики. 

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