Глава ДНР Захарченко погиб во время взрыва в кафе

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко 31 августа при взрыве в кафе получил смертельное ранение

Также в результате взрыва получил тяжелые ранения заместитель председателя совета министров, министр доходов и сборов Александр Тимофеев, сообщает пресс-служба администрации ДНР.

Взрыв произошел в кафе «Сепар» в центре Донецка, сообщает «Интерфакс» со ссылкой источник в аппарате главы республики.

Сейчас территорию вокруг кафе оцепила полиция. На место прибыли машины скорой помощи.