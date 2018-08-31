В Ростовской области произошел природный пожар площадью 3,5 га

Ростовская область

Распечатать

В Новочеркасске 31 августа спасатели тушат природный пожар

Сообщение о возгорании сухой травы в Восточном микрорайоне города поступило в 13:13.

На месте пожара работают 18 человек и 6 единиц техники. Угрозы распространения на жилые дома не было. Пострадавших нет, сообщили «Интерфаксу-Юг» в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

Для ликвидации пожара задействовали вертолет. К тушению привлекли две военных автоцистерны АЦ-40, рассказали агенству в пресс-службе Южного военного округа.

Пожары
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

ФК «Ростов» в домашнем матче сыграл вничью с казанским «Рубином»
В Северной Осетии при обрушении строящегося автопаркинга пострадали три человека
На Тамани археологи нашли гробницу и сосуд с залитой при захоронении жидкостью
В больнице остаются двое туристов, пострадавших при падении автомобиля в овраг в Геленджике
В Апшеронском районе в реке утонул 19-летний парень
Возле парка «Краснодар» снесут 46 гаражей

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале