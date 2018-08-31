В Ростовской области произошел природный пожар площадью 3,5 га
Ростовская область Валерия Дульская
В Новочеркасске 31 августа спасатели тушат природный пожар
Сообщение о возгорании сухой травы в Восточном микрорайоне города поступило в 13:13.
На месте пожара работают 18 человек и 6 единиц техники. Угрозы распространения на жилые дома не было. Пострадавших нет, сообщили «Интерфаксу-Юг» в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.
Для ликвидации пожара задействовали вертолет. К тушению привлекли две военных автоцистерны АЦ-40, рассказали агенству в пресс-службе Южного военного округа.
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