В Ростовской области произошел природный пожар площадью 3,5 га

В Новочеркасске 31 августа спасатели тушат природный пожар

Сообщение о возгорании сухой травы в Восточном микрорайоне города поступило в 13:13.

На месте пожара работают 18 человек и 6 единиц техники. Угрозы распространения на жилые дома не было. Пострадавших нет, сообщили «Интерфаксу-Юг» в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

Для ликвидации пожара задействовали вертолет. К тушению привлекли две военных автоцистерны АЦ-40, рассказали агенству в пресс-службе Южного военного округа.