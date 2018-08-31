«Гознак» спрогнозировал изменение дизайна банкнот вслед за новыми купюрами 200 и 2000 рублей

Акционерное общество «Гознак» спрогнозировало изменение дизайна отечественных купюр, разработанного в 1990-х годах

Генеральный директор «Гознака» Аркадий Трачук 30 августа рассказал, что при нововведениях будут использовать опыт введения новых купюр достоинством 200 и 2000 рублей.

Руководитель предприятия пояснил, что большинство нынешних банкнот были разработаны в 1995-1997 годах, поэтому предпосылки «объективно сформировались». По мнению Трачука, Центробанк России будет заинтересован в том, чтобы более радикально обновить купюры. Однако пока не принято решение, когда и какой номинал будет модернизован.

При разработке новых купюр сделают акцент на долговечности, надежности, устойчивости защитных признаков и качестве при сортировке, передает ТАСС.

Гендиректор «Гознака» рассказал, что у предприятия нет специальной программы по скоростному внедрению или придерживанию новых купюр. В этом вопросе ЦБ исходит из потребностей наличного денежного обращения: новые деньги направляют в регион, в котором есть соответствующая потребность.

Как сообщали Юга.ру, новые купюры достоинством 200 и 2000 рублей представили в октябре 2017 года. На 200-рублевой банкноте изображен памятник затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический в Севастополе, на купюре 2000 рублей размещен мост на остров Русский во Владивостоке и космодром Восточный в Амурской области.

В Краснодарском крае новые купюры появились в середине декабря.