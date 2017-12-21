На Кубань привезли новые купюры 200 и 2000 рублей

В банки Краснодарского края поступили новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей

Купюры передали в финансовые организации для настройки и адаптации банкоматов и кассового оборудования. Скоро их смогут получить жители Кубани.

Напомним, новые купюры 200 и 2000 рублей представили 12 октября. На 200-рублевой купюре изображен памятник затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический в Севастополе, на банкноте 2000 рублей размещен мост на остров Русский во Владивостоке и космодром Восточный в Амурской области. Первыми новые банкноты получили Дальний Восток, Крым и Москва.

Как отметили в пресс-службе Банка России, купюры номиналом 200 и 2000 рублей не являются памятными, их тираж не ограничен. Их будут выпускать, исходя из потребностей оборота наличных, как и другие банкноты.

Новые купюры содержат ряд защитных признаков. На банкноте 2000 рублей имеется оптический элемент — золотистое кольцо с изображением моста справа от центра лицевой стороны купюры, при повороте кольцо перемещается. Эту деталь сложно подделать, но легко проверить невооруженным глазом. Также купюры защищают водяной знак, защитная нить и микроизображения. Подробную информацию можно получить на сайте Центробанка.

Как сообщали Юга.ру, новые купюры 200 и 2000 рублей попали в рейтинг новых вещей и явлений 2017 года, информацию о которых жители России искали в «Яндексе».