Новым владельцем российского Forbes стал зять бывшего главы Дагестана

Новым владельцем российского журнала Forbes стал родственник экс-главы Дагестана Магомед Мусаев

Об этом сообщают 30 августа РБК и «Ведомости» со ссылкой на несколько источников. По данным «Коммерсанта», Мусаев является зятем Рамазана Абдулатипова — экс-главы Дагестана.

Ранее журнал издавала медиагруппа ACMG, принадлежавшая бизнесмену Александру Федотову. Представитель группы 30 августа подтвердил факт продажи, пишут «Ведомости».

Кто такой Магомед Мусаев

По данным РБК, Мусаев родился 13 июня 1963 года в Дагестане, закончил Российскую экономическую академию имени Плеханова. В 1998 году его назначили загендиректором ВВЦ, в 2004 году он стал гендиректором.

В 2009 году Мусаева сняли с должности. Газета «Коммерсантъ» писала, что отставка была связана с властей контролировать проект реконструкции центра. Через год Генпрокуратура установила, что из-за нелегальной сдачи павильонов в аренду коммерческим организациям бюджет в 2007–2009 годах потерял более 1 млрд руб. После отставки Мусаев стал работать в мэрии Москвы, позже возглавил исполком совета при президенте Дагестана.

Мусаев — бывший директор ВДНХ и экс-глава Комитета инновационного развития Москвы. Сейчас он является управляющим партнером венчурного фонда GVA Capital совместно с Абдулом Абдулкеримовым и инвестором Павлом Черкашиным, сообщает The Bell.

В 2015 году у немецкого концерна Axel Springer российское издание Forbes купил Федотов. В течение нескольких лет он конфликтовал с редакцией. В июне 2018 года Федотов уволил главного редактора Николая Ускова, однако тот указал на личностные мотивы владельца и подал в суд о восстановлении в должности.