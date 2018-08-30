Минфину предложили взимать налоги с майнеров

Министерству финансов РФ предложили предоставить майнерам статус самозанятых и взимать с них налоги

По инициативе Российской ассоциации криптовалют и блокчейна компания «КриптоЮниверс» направила в Минфин письмо. В нем предлагается предоставить статус самозанятых россиянам, добывающим криптовалюту. Майнеры смогут платить налоги в размере 3-5%, вместо 13% НДФЛ. Кроме того, в обращении предлагается создать «легальную схему конвертации криптовалюты в рубли».

Сейчас в России живет приблизительно 350 тыс. человек, добывающих криптовалюту. Выход криптоэкономики из тени принесет стране дополнительные средства, а государству будет легче контролировать цифровые активы. По подсчетам авторов письма, сейчас налоговые потери составляют около 2 млрд в год.

В Минфине не дали никаких комментариев по поводу предложения ассоциации, сообщает «Медуза». В ведомстве отметили, что идет работа над законом «О цифровых финансовых активах», который рассматривает Госдума.

Как сообщали Юга.ру, 10 октября 2017 года на совещании с президентом России Владимиром Путиным приняли решение о том, что государство должно взять под контроль эмиссию и обращение криптовалют. Первый зампред Центробанка России Ольга Скоробогатова 14 ноября 2017 года заявила, что добыча криптовалют должна облагаться налогом.