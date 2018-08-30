В России при получении госуслуг разрешили использовать простую электронную подпись

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, которое позволяет использовать простую электронную подпись при получении госуслуг

Сейчас на портале госуслуг можно использовать различные виды электронной подписи. С помощью простой электронной подписи можно получить доступ к просмотру личного кабинета или какой-либо информации, например, о сумме штрафов.

Но отправлять заявки для получения услуг в электронном виде можно только с использованием усиленной электронной подписи. Такую электронную подпись получают на USB-носителе в удостоверяющем центре. Это платная услуга.

Согласно постановлению, теперь для написания заявления на сайте госуслуг пользователи смогут использовать простую электронную подпись. Это будет возможно, если при выдаче ключа простой электронной подписи личность человека подтверждена в офисе госуслуг, сообщает пресс-служба правительства РФ.

Отмечается, что изменения позволят сократить расходы заявителей, связанные с выпуском физического носителя сертификата ключа электронной подписи, сообщает RT.