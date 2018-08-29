«Локомотив» оштрафовали на 100 тыс. рублей за оскорбления в адрес «Анжи»
Дагестан Маша Волобуева
Московский футбольный клуб «Локомотив» оштрафовали на 100 тыс. рублей
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) назначил наказание за поведение болельщиков команды по отношению к махачкалинскому клубу «Анжи» на матче 26 августа. Зрители скандировали оскорбления в адрес команды соперника, в том числе по поводу происхождения.
Глава комитета Артур Григорьянц подчеркнул, что если нарушение повторится, к клубу применят более строгие санкции, сообщает «Это Кавказ».
Как сообщали Юга.ру, махачкалинский ФК «Анжи» уступил московскому «Локомотиву» со счетом 2:1.
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