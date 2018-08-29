«Локомотив» оштрафовали на 100 тыс. рублей за оскорбления в адрес «Анжи»

Московский футбольный клуб «Локомотив» оштрафовали на 100 тыс. рублей

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) назначил наказание за поведение болельщиков команды по отношению к махачкалинскому клубу «Анжи» на матче 26 августа. Зрители скандировали оскорбления в адрес команды соперника, в том числе по поводу происхождения.

Глава комитета Артур Григорьянц подчеркнул, что если нарушение повторится, к клубу применят более строгие санкции, сообщает «Это Кавказ».

Как сообщали Юга.ру, махачкалинский ФК «Анжи» уступил московскому «Локомотиву» со счетом 2:1.