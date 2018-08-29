В Дагестане после падения автомобиля в обрыв течением унесло ребенка

Дагестан

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В Хунзахском районе Дагестана 29 августа в обрыв упал автомобиль

Несчастный случай произошел на территории Гоцатлинской ГЭС. Автомобиль Lada Kalina упал в обрыв.

В машине было три человека. Водителя и пассажира удалось спасти. Однако ребенка унесло течением реки. Сейчас его поиски ведут полицейские, спасатели и местные жители, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя МВД по республике.

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