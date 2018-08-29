В Дагестане в аварии с маршруткой пострадали двое детей и девять взрослых

В Кизлярском районе Дагестана 29 августа в аварии с маршруткой пострадали 11 человек

ДТП произошло на трассе Махачкала — Астрахань. Пассажирская «Газель» ехала из поселка Октябрьского в Кизляр, когда столкнулась с автомобилем КамАЗ.

В результате аварии пострадали 11 человек. Одна женщина находится в тяжелом состоянии, еще четыре человека — в состоянии средней степени тяжести.

«Пострадавших доставили в центральную городскую больницу Кизляра. Остальных, в том числе двоих детей, отпустили домой на амбулаторное лечение», — рассказала «Интерфаксу» представитель Минздрава региона Залина Муртазалиева.