В Ростове-на-Дону в роще потушили природный пожар площадью 10 га

Ростовская область

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В Ростове-на-Дону в районе Кумженской рощи 29 августа полностью потушили природный пожар

В 8:47 открытый огонь полностью ликвидировали. Сообщение о возгорании поступило в 15:24 28 августа. Площадь пожара составила более 10 га. На месте работали 112 человек и 21 машина, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Пожар повредил линии электропередачи. В Железнодорожном районе города 28 августа без света остались почти 10 тыс. человек. В 22:36 электроснабжение восстановили, сообщает «Интерфакс».

МЧС Пожары Ростов-на-Дону
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