На Эльбрусе нашли останки пяти советских солдат

Кабардино-Балкария

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В Кабардино-Балкарии на Эльбрусе военные нашли останки пяти советских солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны

Поисковые работы проводили на высоте от 3,5 тыс. до 4 тыс. метров над уровнем моря. Военнослужащие, которые проводят поиски, нашли останки пяти красноармейцев, истлевшее обмундирование, сапоги, ботинки, приклад винтовки Мосина, часть каски, пуговицы, веревки, фрагменты радиостанции, ложку с инициалами солдата.

Военные для подъема в гору грузов и спуска находок используют лошадей карачаевской породы. Для обнаружения останков погибших солдат поисковые группы снабжены миноискателями «Корнет», а также мотопилами и мотобурами, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.

Великая Отечественная война
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