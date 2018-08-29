На Эльбрусе нашли останки пяти советских солдат

В Кабардино-Балкарии на Эльбрусе военные нашли останки пяти советских солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны

Поисковые работы проводили на высоте от 3,5 тыс. до 4 тыс. метров над уровнем моря. Военнослужащие, которые проводят поиски, нашли останки пяти красноармейцев, истлевшее обмундирование, сапоги, ботинки, приклад винтовки Мосина, часть каски, пуговицы, веревки, фрагменты радиостанции, ложку с инициалами солдата.

Военные для подъема в гору грузов и спуска находок используют лошадей карачаевской породы. Для обнаружения останков погибших солдат поисковые группы снабжены миноискателями «Корнет», а также мотопилами и мотобурами, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.