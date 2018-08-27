На Ставрополье один человек погиб в аварии с маршруткой

В Грачевском районе Ставропольского края 27 августа столкнулись маршрутка и легковушка, один человек погиб

Авария произошла утром. Столкнулась пассажирская «Газель» и автомобиль Lada. В маршрутном такси Ставрополь — Светлоград в момент ДТП было 14 человек, семь из них пострадали. В отечественной машине находились четыре человека.

«Погиб один человек из легкового автомобиля. В больницу доставили троих пассажиров маршрутки. Еще одна пассажирка машины Lada в крайне тяжелом состоянии», — сообщил «Интерфаксу-Юг» глава пресс-службы краевого главка МЧС Олег Дегтярев.