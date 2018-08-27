Вышел тизер-трейлер третьего сезона «Настоящего детектива»

В мире

Распечатать

Канал HBO представил тизер-трейлер грядущего сезона сериала «Настоящий детектив»

Видео тизера опубликовали 27 августа на официальном сайте HBO. Премьера третьего сезона из восьми серий состоится в январе 2019 года. 

Сценаристом и режиссером выступил Ник Пиццолатто, который работал над предыдущими двумя сезонами. Вместе с ним продюсерами стали актеры Вуди Харрельсон и Мэттью Макконахи, исполнившие главные роли в первом сезоне. 

Судьба третьего сезона до августа была неизвестна. На сайте HBO проект находился в категории «продакшн», дальнейшее участие Ника Пиццолатто в создании сериала было под вопросом вплоть до даты релиза тизера. 

В новом сезоне главную роль детектива, расследующего дело о пропаже двух детей, играет обладатель «Оскара» 44-летний Махершала Али. Действие разворачивается в штате Арканзас на юге Америки и охватывает три временных периода. 

Помимо Али, в «Настоящем детективе» появятся Стивен Дорфф, Кармен Эджого, Джош Хопкинс, Макнэйри Скут, Мэми Гаммер. 

«Настоящий детектив» — американский сериал в жанре криминальной драмы. Его транслируют с января 2014 года на канале HBO. Создатель сериала — Ник Пиццолатто. 

Каждый сезон сериала представляет собой новую историю, не связанную с событиями предыдущих сезонов.

Первый сезон «Настоящего детектива» получил пять премий «Эмми» и награды от Киноакадемий. Второй сезон стал менее успешным и не был удостоен престижных кинонаград. 

Рейтинг ожидания третьего сезона от кинокритиков на сайте-агрегаторе Rotten Tomatoes составляет 74%. Рейтинг первого сезона был 86%, второго — 63%.

Кино США
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Кавказском заповеднике обнаружили редкого жука-индикатора старовозрастных лесов
На Ставрополье один человек погиб в аварии с маршруткой
В Крыму на затонувшем корабле XVIII века нашли старинные боеприпасы
Правительство обещало повысить акцизы на бензин с 1 января 2019 года
В Крымском районе телевизор упал на полуторагодовалую девочку
Недвижимость краснодарской сети «Титан» выставили на торги за 60 млн рублей

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале