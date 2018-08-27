Вышел тизер-трейлер третьего сезона «Настоящего детектива»

Канал HBO представил тизер-трейлер грядущего сезона сериала «Настоящий детектив»

Видео тизера опубликовали 27 августа на официальном сайте HBO . Премьера третьего сезона из восьми серий состоится в январе 2019 года.

Сценаристом и режиссером выступил Ник Пиццолатто, который работал над предыдущими двумя сезонами. Вместе с ним продюсерами стали актеры Вуди Харрельсон и Мэттью Макконахи, исполнившие главные роли в первом сезоне.

Судьба третьего сезона до августа была неизвестна. На сайте HBO проект находился в категории «продакшн», дальнейшее участие Ника Пиццолатто в создании сериала было под вопросом вплоть до даты релиза тизера.

В новом сезоне главную роль детектива, расследующего дело о пропаже двух детей, играет обладатель «Оскара» 44-летний Махершала Али. Действие разворачивается в штате Арканзас на юге Америки и охватывает три временных периода.

Каждый сезон сериала представляет собой новую историю, не связанную с событиями предыдущих сезонов.

«Настоящий детектив» — американский сериал в жанре криминальной драмы. Его транслируют с января 2014 года на канале HBO. Создатель сериала — Ник Пиццолатто.

Первый сезон «Настоящего детектива» получил пять премий «Эмми» и награды от Киноакадемий. Второй сезон стал менее успешным и не был удостоен престижных кинонаград.

Рейтинг ожидания третьего сезона от кинокритиков на сайте-агрегаторе Rotten Tomatoes составляет 74%. Рейтинг первого сезона был 86%, второго — 63%.