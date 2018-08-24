На Ставрополье мужчина пропал по дороге на работу

Ставропольский край

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В Кочубеевском районе Ставропольского края полиция ищет 36-летнего Максима Чмулева

Мужчина 17 августа выехал на работу в Невинномысск на автомобиле ВАЗ-21074 и до сих пор не вернулся.

Рост пропавшего 175 см, телосложение среднее, русые волосы, овальное лицо, светлые глаза, густые прямые брови и прямой нос. На нем были бриджи в черно-белую клетку, светлая майка и коричневые тапочки, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого гражданина, просьба сообщить в ОМВД России по Кочубеевскому району по телефонам: 8(86550)3-79-00 или 102.

Невинномысск Полиция Пропавшие без вести Ставрополь
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