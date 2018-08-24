Россия победила в классическом Евровидении

Российский 16-летний пианист Иван Бессонов победил на конкурсе молодых музыкантов Eurovision Young Musicians 2018

В пресс-службе ВГТРК рассказали, что в международном конкурсе классической музыки участвовали музыканты из 18 стран. До финала дошли шесть человек.

«Российский пианист оказался сильнейшим», — рассказали в ВГТРК.

Российские музыканты трижды побеждали в Евровидении: в 2006 году победителями детского конкурса стали сестры Толмачевы, а в 2008 году главный приз взял Дима Билан, сообщает «Интерфакс».

Финал Eurovision Young Musicians проходил в Эдинбурге. Бессонов исполнил на конкурсе фрагмент Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.