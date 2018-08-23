В Ростове мужчина напал на 14-летнюю девочку

В Ростове-на-Дону 47-летний мужчина стал фигурантом уголовного дела о развращении девочки

По версии следствия, 22 августа мужчина был на Северном рынке на проспекте Космонавтов. Он напал на 14-летнюю девочку и совершил в отношении нее развратные действия. Очевидцами происшествия он был задержан и передан прибывшим сотрудникам полиции.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Во время расследования установят психический статус подозреваемого, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ростовской области.