В Ростове мужчина напал на 14-летнюю девочку

Ростовская область

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В Ростове-на-Дону 47-летний мужчина стал фигурантом уголовного дела о развращении девочки

По версии следствия, 22 августа мужчина был на Северном рынке на проспекте Космонавтов. Он напал на 14-летнюю девочку и совершил в отношении нее развратные действия. Очевидцами происшествия он был задержан и передан прибывшим сотрудникам полиции.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Во время расследования установят психический статус подозреваемого, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ростовской области.

Дети Ростов-на-Дону Следственный комитет
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