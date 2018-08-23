На Дону мужчину осудили за убийство собутыльника цветочными горшками

Ростовская область

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В Ростовской области суд вынес приговор мужчине, которого обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью знакомого

В суде установили, что 40-летний мужчина в 2017 году в одном из домов села Синявского поссорится с собутыльником. Он бросил в оппонента пластиковые цветочные горшки с землей, причинив ему телесные повреждения в виде лицевой и черепно-мозговой травм. Пострадавшего доставили в больницу, где он позже умер.

Суд назначил 40-летнему жителю Неклиновского района семь лет лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ростовской области.

Убийство
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На Дону мужчину осудили за убийство собутыльника цветочными горшками
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