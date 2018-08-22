На Эльбрусе умер один из пострадавших от удара молнии

Кабардино-Балкария

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На Эльбрусе после удара молнии умер мужчина

Как сообщали Юга.ру, на высоте 4300 и 4200 метров над уровнем моря вечером 22 августа на склоне Эльбруса ударила молния, пострадали два альпиниста. 

Турист умер во время транспортировки. Пострадавшую женщину из Брянска доставили в больницу поселка Эльбрус.

Тело погибшего передано работникам оперативно-следственной группы, сообщает «Интерфакс».  

МЧС
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