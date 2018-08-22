Дальнобойщик из Дагестана соврал о своем похищении и получил срок

Дагестан

Распечатать

Дальнобойщик из Дагестана получил срок за ложный донос и присвоение чужого имущества

По данным прокуратуры Волгоградской области, 33-летний дальнобойщик из Дагестана вез из Ставропольского края бытовую химию и парфюмерию в Саратовскую и Самарскую области. Он остановился в селе Цаца и отдал груз стоимостью 4 млн рублей знакомому, чтобы вернуть долг.

Потом дальнобойщик сообщил в правоохранительные органы о том, что грузовик с товаром был якобы похищен неизвестными лицами, а его самого несколько дней держали в подвале и пытали. Позже во время расследования эта версия не подтвердилась.

Мужчина признал вину и получил два года и семь месяцев лишения свободы, сообщает РИА «Новости».  

Кражи
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Главу ФНС Карачаево-Черкесии заподозрили в злоупотреблении на 2,2 млрд рублей
Путин и президент Финляндии в Сочи покатались на яхте «Чайка»
«Армавир» проиграл «Чайке» в 1/32 финала Кубка России
На Эльбрусе умер один из пострадавших от удара молнии
Новороссийский «Черноморец» обыграл «Сочи» и вышел в 1/16 финала Кубка России
В России с 2011 года в четыре раза увеличилось число осужденных за экстремизм

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале