Дальнобойщик из Дагестана соврал о своем похищении и получил срок

Дальнобойщик из Дагестана получил срок за ложный донос и присвоение чужого имущества

По данным прокуратуры Волгоградской области, 33-летний дальнобойщик из Дагестана вез из Ставропольского края бытовую химию и парфюмерию в Саратовскую и Самарскую области. Он остановился в селе Цаца и отдал груз стоимостью 4 млн рублей знакомому, чтобы вернуть долг.

Потом дальнобойщик сообщил в правоохранительные органы о том, что грузовик с товаром был якобы похищен неизвестными лицами, а его самого несколько дней держали в подвале и пытали. Позже во время расследования эта версия не подтвердилась.

Мужчина признал вину и получил два года и семь месяцев лишения свободы, сообщает РИА «Новости».