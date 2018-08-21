Названы возможные причины взрыва в шахте в Ростовской области

Причиной взрыва в шахте «Обуховская» в Ростовской области мог стать брак электродетонатора

Спецкомиссия рассматривает две причины взрыва на шахте «Обуховская», в результате которого погиб один человек и пятеро пострадали.

«Первая причина — приложение заряжающим специалистом чрезмерного механического воздействия на патрон-боевик при досылке его в шпур. Вторая причина — брак электродетонатора, который применялся в работе. Поэтому рассматривается возможность проведения технической экспертизы этой серии и партии электродетонаторов», — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу энергохолдинга ДТЭК.