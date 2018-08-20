В Адыгее 15-летний подросток залез на вагон поезда, и его ударило током

В поселке Энем Тахтамукайского района Адыгеи 20 августа подросток залез на крышу вагона, и его ударило током

Около 21:00 на станции Энем во время прогулки с другом парень решил забраться на грузовой поезд и осмотреть окрестности. В результате подростка ударило током высокого напряжения. Мальчика доставили в ГБУЗ «НИИ ККБ № 1 профессора Очаповского» с ожогами тела различной степени тяжести. Проводится проверка, опрашиваются очевидцы происшествия и родственники пострадавшего, сообщает пресс-служба Южного СУТ СК РФ.