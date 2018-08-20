В Адыгее 15-летний подросток залез на вагон поезда, и его ударило током

Адыгея, Краснодарский край

Распечатать

В поселке Энем Тахтамукайского района Адыгеи 20 августа подросток залез на крышу вагона, и его ударило током

Около 21:00 на станции Энем во время прогулки с другом парень решил забраться на грузовой поезд и осмотреть окрестности. В результате подростка ударило током высокого напряжения.

Мальчика доставили в ГБУЗ «НИИ ККБ № 1 профессора Очаповского» с ожогами тела различной степени тяжести.

Проводится проверка, опрашиваются очевидцы происшествия и родственники пострадавшего, сообщает пресс-служба Южного СУТ СК РФ.

Дети Поезда Происшествия
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Главу ФНС Карачаево-Черкесии заподозрили в злоупотреблении на 2,2 млрд рублей
Путин и президент Финляндии в Сочи покатались на яхте «Чайка»
«Армавир» проиграл «Чайке» в 1/32 финала Кубка России
На Эльбрусе умер один из пострадавших от удара молнии
Новороссийский «Черноморец» обыграл «Сочи» и вышел в 1/16 финала Кубка России
В России с 2011 года в четыре раза увеличилось число осужденных за экстремизм

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале