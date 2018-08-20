На Дону за выходные в пожарах погибли два человека

В Ростовской области 18 и 19 августа произошли пожары в частных домах, есть жертвы

18 августа в Сальском районе заживо сгорела 91-летняя женщина. Она готовила на кухне, когда там вспыхнул огонь. Выйти из задымленного помещения пенсионерка не смогла.

Ночью 19 августа в Новочеркасске загорелся частный дом на улице Добролюбова, пламя охватило 10 кв. метров. Огонь потушили за 20 минут, к ликвидации пожара привлекли 12 человек и три единицы техники.

56-летнего хозяина жилья спасти не удалось, мужчина погиб. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.