На Дону за выходные в пожарах погибли два человека

Ростовская область

Распечатать

В Ростовской области 18 и 19 августа произошли пожары в частных домах, есть жертвы

18 августа в Сальском районе заживо сгорела 91-летняя женщина. Она готовила на кухне, когда там вспыхнул огонь. Выйти из задымленного помещения пенсионерка не смогла.

Ночью 19 августа в Новочеркасске загорелся частный дом на улице Добролюбова, пламя охватило 10 кв. метров. Огонь потушили за 20 минут, к ликвидации пожара привлекли 12 человек и три единицы техники. 

56-летнего хозяина жилья спасти не удалось, мужчина погиб. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

МЧС Пожары Происшествия
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Сочи водитель на пешеходном переходе наехал на 16-летнюю девушку и скрылся
Стартовала продажа пакетов билетов на матчи «Краснодара» в Лиге Европы
Кадыров назвал «иблисовцев в соцсетях» причиной нападения на полицейских
В Ростове-на-Дону потушили горящий камыш
Васильева: Число приемных детей нельзя ограничивать до трех
Источник сообщил о ликвидации четырех боевиков, напавших на полицейских в Чечне

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале