Девятилетняя дочь бывшего вратаря ФК «Краснодар» Ревишвили погибла от удара током

Краснодарский край, В мире

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Татьяна (Тата) Ревишвили — девятилетняя дочь вратаря сборной Грузии по футболу Нукри Ревишвили — скончалась от удара током

Несчастный случай произошел 15 августа. Девочка находилась дома, в Сабурталинском районе Тбилиси.  По предварительной информации, ее ударило током при прикосновении к решетке, установленной на окне. По факту возбудили уголовное дело, сообщает «Новости-Грузия».

Федерация футбола Грузии выразила Ревишвили соболезнования. На странице федерации в Facebook опубликовали фотографию с игроком и подписью: «Мы с тобой». 

Нукри Ревишвили является запасным вратарем сборной Грузии. Сейчас футболист находится в статусе свободного агента. В 2010 году из казанского «Рубина» он перешел в махачкалинский «Анжи». С 2011 по 2013 годы футболист играл за «Краснодар». 

Несчастные случаи Футбол
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