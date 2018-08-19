Девятилетняя дочь бывшего вратаря ФК «Краснодар» Ревишвили погибла от удара током
Татьяна (Тата) Ревишвили — девятилетняя дочь вратаря сборной Грузии по футболу Нукри Ревишвили — скончалась от удара током
Несчастный случай произошел 15 августа. Девочка находилась дома, в Сабурталинском районе Тбилиси. По предварительной информации, ее ударило током при прикосновении к решетке, установленной на окне. По факту возбудили уголовное дело, сообщает «Новости-Грузия».
Федерация футбола Грузии выразила Ревишвили соболезнования. На странице федерации в Facebook опубликовали фотографию с игроком и подписью: «Мы с тобой».
Нукри Ревишвили является запасным вратарем сборной Грузии. Сейчас футболист находится в статусе свободного агента. В 2010 году из казанского «Рубина» он перешел в махачкалинский «Анжи». С 2011 по 2013 годы футболист играл за «Краснодар».
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