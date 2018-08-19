Девятилетняя дочь бывшего вратаря ФК «Краснодар» Ревишвили погибла от удара током

Татьяна (Тата) Ревишвили — девятилетняя дочь вратаря сборной Грузии по футболу Нукри Ревишвили — скончалась от удара током

Несчастный случай произошел 15 августа. Девочка находилась дома, в Сабурталинском районе Тбилиси. По предварительной информации, ее ударило током при прикосновении к решетке, установленной на окне. По факту возбудили уголовное дело, сообщает «Новости-Грузия».

Федерация футбола Грузии выразила Ревишвили соболезнования. На странице федерации в Facebook опубликовали фотографию с игроком и подписью: «Мы с тобой».