Врач ФК «Армавир» дважды за два дня спас пассажиров в самолетах

Врач футбольного клуба «Армавир» Андрей Пивоваров спас двух людей в самолетах за время поездки команды на игру во Владивосток

Первый случай произошел перед посадкой во Владивостоке. У одного из пассажиров — молодого человека — сильно болела голова, начались судороги. Андрей Пивоваров выяснил, этот накануне у парня была операция, и в процессе он потерял много крови, из-за чего, вероятно, у него в организме был недостаточный объем циркулирующей крови. С помощью препаратов из своей аптечки Пивоварову удалось нормализовать ситуацию, а после посадки он передал пассажира коллегам из скорой помощи.

Второй случай оказался сложнее — мужчина практически терял сознание, кроме того плохо говорил по-русски — он родом из Пакистана. У него оказалось очень высокое давление — 180/120, также оно поднималось и накануне. Нормализовать ситуацию удалось благодаря кислородной маске и препаратам, в результате не пришлось экстренно сажать самолет. Когда случился еще один приступ, помимо препаратов врач применил массаж, су-джок (точечную) терапию и все другие доступные способы.

«От подобных ситуаций не застрахован никто. Здесь уж как распорядится его величество случай. Другое дело, что, на мой взгляд, на борту самолета существует проблема оказания доврачебной помощи. Одно дело — отсутствие штатных медработников, второе, что для меня оказалось еще более важным, — отсутствие необходимых средств», — отметил Пивоваров, слова которого приводит пресс-служба «Армавира».

По его мнению, на борту, помимо таблетированных лекарств, должны быть разрешены препараты для инъекций (на случай, если человек без сознания), дефибриллятор, аппарат измерения сахара в крови, также должно быть кресло, которое позволяет перевести пациента в лежачее положение и отдельное место, которое даст возможность изолировать его от посторонних глаз.

По словам доктора, такие случаи и раньше случались в его практике, и он всегда приходил на помощь в случае необходимости.

«Работа моя заключается в том, чтобы не спрятаться от самого себя, а помочь людям. Можно было сказать, что я сегодня нездоров сам, или прикинуться, скажем, таким же зайчиком, которые летают и не хотят брать на себя ответственность. Потому что после оказания помощи ты заполняешь бумажки, где вписывается все, что ты делал, какие таблетки давал. Многие люди стараются себя не вовлекать в лишние ситуации. Потому что случись все по-другому, и из желания помочь не выйдет ничего хорошего. Окажешься где-то неправ, может, обстоятельства будут сильнее, и никто не может предсказать, чем и как закончится добровольческий порыв», — пояснил он.

В «Армавире» 59-летний Андрей Пивоваров работает всего год. В спорт он пришел в 1994-м. С тех пор работал в футбольных «Динамо» Минск и «Мострансгазе» и баскетбольном «Локомотиве» из Ростова.