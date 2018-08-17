Донских казаков отправят в Шотландию на кулачные поединки

Донские казаки примут участие в «Горских играх» в шотландском Глазго

«Горские игры» пройдут 18 августа. Это соревнования между донскими казаками и местными жителями.

«Весной шотландские спортсмены приезжают в Ростов на международные казачьи игры Шермиции. Они соревнуются с казаками в борьбе на поясах и в кулачных боях. В конце лета команда донских казаков, победивших в Шермициях, примет участие в Горских играх. Они меряются силой в борьбе бакхолд, кулачных поединках и фехтовании на шотландских палашах», — говорится в сообщении пресс-службы администрации Ростова-на-Дону.

Казаки встретятся с генеральным консулом РФ в Эдинбурге Андреем Прицеповым, лордом-провостом Глазго Эвой Боландер, членом парламента Шотландии Джорджем Адамом, а также спортивными, культурными деятелями и бизнесменами.

Как писали Юга.ру, в станице Старочеркасской Ростовской области 12-13 мая прошел международный этнокультурный фестиваль казачьей обрядовой культуры «Георгиевские Шермиции».