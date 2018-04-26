На Дону пройдет казачий фестиваль с участниками и Гватемалы, США и Великобритании

В станице Старочеркасской Ростовской области 12-13 мая пройдет международный этнокультурный фестиваль казачьей обрядовой культуры «Георгиевские Шермиции»

По словам организаторов, мероприятие соберет около 10 тыс. гостей — представителей практически всех казачьих обществ и потомки казаков и около 300 участников, среди которых — спортсмены этнических направлений из США, Гватемалы и Великобритании.

«Из гостей — Марк Лоуренс из США — он представитель филиппинских систем боевых искусств, автор книг по владению кавказским, казачьим оружием. Помимо него из США будет Рэм Файерстон. Будут представители из Гватемалы, Великобритании», — рассказал президент Федерации казачьих воинских искусств Андрей Яровой.

Шермиции — традиционные казачьи национальные игры — пройдут в крепости святой Анны рядом со станицей. На мероприятии можно будет увидеть старинные казачьи воинские обряды и ритуалы, пешие и конные состязания казаков — по владению шашкой, пикой, луком и др.

Также на фестивале выступят фольклорные коллективы, будет работать донская кухня, организаторы проведут мастер-классы по казачьим ремеслам, расскажут участникам об идеале красоты современной казачки, научат традиционным играм и состязаниям народов юга России, передает ТАСС.