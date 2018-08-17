В Тимашевске потушили пожар на складе с бочками ацетона

Краснодарский край

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В Тимашевске утром 17 августа потушили пожар на складе

Возгорание на складе открытого хранения бочек с ацетоном произошло в 00:53 на улице Выборной. Сотрудники МЧС объявили повышенный ранг пожара в связи с угрозой распространения и большой горючей нагрузкой. В 3:42 огонь локализовали, в 6:50 — полностью потушили.

Площадь пожара достигла 1,1 тыс. кв. метров. К тушению огня привлекли 85 человек и 26 единиц техники, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

МЧС Пожары Тимашевский район
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