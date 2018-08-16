Обвиненный в свержении конституционного строя экс-президент Армении Кочарян объявил о возвращении в политику

Бывший президент Армении Роберт Кочарян объявил, что возвращается в политику

«Можете считать, что я вернулся . Основная причина моего возвращения — геополитическая ситуация, посмотрите на карту, где Армения и какими странами она окружена», — сказал Кочарян, слова которого приводит «Интерфакс» в интервью армянскому телеканалу «Еркир Медиа».

По мнению экс-президента республики, правительство Армении «не имеет опыта и не осознает, что нельзя дискредитировать армию, так как она является гарантом нашей государственности».

«Я понимаю это, я через это проходил и именно поэтому считаю необходимым вернуться в политику», — сказал Кочарян.

Он не уточнил, собирается ли создавать новую политическую силу.

Как сообщали Юга.ру, в июле Кочаряну, занимавшему пост президента Армении в 1998–2008 годах, было предъявлено обвинение в свержении конституционного строя республики в 2008 году. Дело в отношении него началось с приходом к власти нынешнего премьера республики Никола Пашиняна.

Состав преступления следствие обнаружило в том, что в марте 2008 года Кочарян инициировал разгон демонстрации несогласных с результатами президентских выборов, прошедших 19 февраля. Победил тогда преемник Кочаряна — Серж Саргсян. Тысячи протестующих обвиняли власти в многочисленных нарушениях. Митинги были организованы сторонниками кандидата на этих выборах — первого президента Армении Левона Тер-Петросяна. Среди организаторов манифестаций был и нынешний премьер-министр Армении Никол Пашинян. В столкновениях погибли восемь протестующих и двое силовиков. По версии следствия, Кочарян незаконно применил против протестующих войска.

Кочарян был арестован 28 июля, а 13 августа Апелляционный суд Армении удовлетворил ходатайство об изменении ему меры пресечения и постановил освободить его, так как он, как бывший глава государства, обладает неприкосновенностью.