Пять краснодарских школ завысили показатели всероссийских проверочных работ

Федеральный институт оценки качества образования (ФИОКО) опубликовал список школ, необъективно оценивших всероссийские проверочные работы в 2018 году

Всего в список вошли почти 3 тыс. школ России. Полученные результаты необъективны в 95 школах Кубани. Пять их них находятся в столице края: № 7, № 84, № 38, № 76, № 80.

Такой анализ данных Рособрнадзор проводит второй год подряд. В прошлом году в список вошли более 3 тыс. школ, а 850 из них показали необъективные результаты и в этом году.

«Мы обратим особое внимание на такие школы. Надеемся, что их станет меньше в следующем году», — заявил руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов на Байкальском образовательном форуме «Качество образования: диалог с обществом».

Всероссийские проверочные работы (ВПР) — это проект в области оценки качества образования. Его проводят одновременно по всей стране по одинаковым заданиям. Критерии оценивания также совпадают.

В 2018 году в 4-м и 5-м классах ВПР является обязательным, а в 6-м и 11-м — по решению школы, сообщает пресс-служба Рособрнадзора.