В Лабинском районе Краснодарского края мужчина украл с фермы четырех свиней

В полицию сообщили, что в поселке Луч пропали четыре свиньи. Ущерб превысил 10 тыс. рублей. Во время осмотра места происшествия криминалисты нашли отпечатки пальцев преступника. По ним удалось установить личность 27-летнего местного жителя.

Мужчина рассказал, что ночью залез на ферму и украл свиней. Затем он зарезал их, а тушки спрятал в лесу.

Против молодого человека возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража). Ведется следствие, сообщает ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.