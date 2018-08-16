На Кубани мужчина украл четырех свиней, зарезал и спрятал в лесу
Краснодарский край Валерия Дульская
В Лабинском районе Краснодарского края мужчина украл с фермы четырех свиней
В полицию сообщили, что в поселке Луч пропали четыре свиньи. Ущерб превысил 10 тыс. рублей. Во время осмотра места происшествия криминалисты нашли отпечатки пальцев преступника. По ним удалось установить личность 27-летнего местного жителя.
Мужчина рассказал, что ночью залез на ферму и украл свиней. Затем он зарезал их, а тушки спрятал в лесу.
Против молодого человека возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража). Ведется следствие, сообщает ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
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