На Кубани один человек погиб в ДТП

В Отрадненском районе Краснодарского края 15 августа в ДТП погиб один человек и еще трое пострадали

Авария произошла на трассе Армавир — Отрадная в 20:40.

По предварительным данным, 22-летний парень за рулем Jeep Grand Cherokee во время обгона врезался сначала в попутный ВАЗ-2109, а затем в ВАЗ-21099, который ехал по встречной полосе.

В результате аварии погиб 47-летний водитель встречного автомобиля. Его 48-летний пассажир и люди из иномарки доставлены в больницу.

Обстоятельства устанавливаются, сообщает отдел пропаганды ГИБДД по Краснодарскому краю.