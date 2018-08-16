На Кубани один человек погиб в ДТП

Краснодарский край

Распечатать

В Отрадненском районе Краснодарского края 15 августа в ДТП погиб один человек и еще трое пострадали

Авария произошла на трассе Армавир — Отрадная в 20:40.

По предварительным данным, 22-летний парень за рулем Jeep Grand Cherokee во время обгона врезался сначала в попутный ВАЗ-2109, а затем в ВАЗ-21099, который ехал по встречной полосе.

В результате аварии погиб 47-летний водитель встречного автомобиля. Его 48-летний пассажир и люди из иномарки доставлены в больницу.

Обстоятельства устанавливаются, сообщает отдел пропаганды ГИБДД по Краснодарскому краю.

Аварии ДТП Отрадненский район
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

На Кубани мужчина украл четыре свиньи, зарезал их и спрятал в лесу
В Краснодаре нашли землю для нового онкологического центра
В Крыму нашли двух детей из Краснодара, потерявшихся во время прогулки
На Кубани один человек погиб в ДТП
На матч «Краснодар» — «Спартак» проданы все билеты
В Краснодаре на улице Красной у краевой администрации подрались подростки

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале