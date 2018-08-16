В Краснодаре на улице Красной у краевой администрации подрались подростки
Краснодарский край Оксана Васильченко
В Краснодаре на улице Красной, недалеко от администрации края, 15 августа подралась группа подростков
«Личности всех участников драки установили. Их доставили в отделение полиции. Затем подростков передали родителям. По факту начали проверку. Часть материалов осталась в Краснодаре, остальные протоколы передали в Адыгею по месту жительства нескольких участников потасовки», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Число участников драки в полиции не уточнили.
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