В Краснодаре на улице Красной у краевой администрации подрались подростки

Краснодарский край

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В Краснодаре на улице Красной, недалеко от администрации края, 15 августа подралась группа подростков

«Личности всех участников драки установили. Их доставили в отделение полиции. Затем подростков передали родителям. По факту начали проверку. Часть материалов осталась в Краснодаре, остальные протоколы передали в Адыгею по месту жительства нескольких участников потасовки», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Число участников драки в полиции не уточнили.

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