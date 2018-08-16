В горах Сочи устроят открытое иллюзионное шоу

В Сочи всесезонный и горный курорт «Горки Город» 18 августа представит для гостей интерактивное шоу от иллюзиониста «Сочи Парка» Владимира Полищука

Бесплатное уличное представление начнется в 17:00. В пресс-службе курорта «Горки Город» рассказали, что фокусник начнет свое шоу неочевидно и внезапно для окружающих. Он пройдется по главной улице курорта на отметке 540 метров над уровнем моря, пообщается с туристами, параллельно показывая иллюзионные трюки, чудеса ментальной магии и микромагии, например, продемонстрирует один из уличных трюков — появление монетки из воздуха. В конце интерактивного выступления Полищук поднимется на центральную сцену курорта и покажет финальный трюк.

«Это мое первое выступление в горах Сочи, поэтому я приготовил кое-что особенное. Всегда с удовольствием выхожу в народ, мне важно увидеть живую реакцию. Есть определенные фокусы-сюрпризы, которые отлично работают в контакте с людьми. В интерактивном представлении на курорте "Горки Город" покажу и их, но большая часть программы — все-таки импровизация», — рассказал иллюзионист.

Владимир Полищук является единственным в России иллюзионистом, который исполняет трюк «появление вертолета на сцене». В 2008 году Полищук стал победителем международного конкурса Российской ассоциации иллюзионистов. В 2011-м завоевал Гран-при фестиваля «Москва-Транзит-Москва». В 2013-м получил международную премию Merlin Award — награду, по значимости равную «Оскару» в киноиндустрии.

С 2018 года Полищук является главным иллюзионистом «Сочи Парка», где выступает в шоу «Волшебство начинается».