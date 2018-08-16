В Ейске мужчина показал малолетней девочке порнографию на мобильном телефоне

В Ейске мужчину обвиняют в развращении малолетней

Следствие установило, что 3 января мужчина встретил незнакомую малолетнюю девочку возле магазина в Ейске. Он подошел к ребенку и показал порнографические материалы на своем мобильном телефоне. Девочка рассказала о случившемся матери, которая и сообщила в полицию.

Против мужчины возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 132 УК РФ (Иные действия сексуального характера в отношении малолетней). Выяснилось, что обвиняемый в декабре 2017 года освободился из колонии за совершение аналогичного преступления.

Материалы дела направлены в Краснодарский краевой суд, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.