В Ейске мужчина показал малолетней девочке порнографию на мобильном телефоне

Краснодарский край

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В Ейске мужчину обвиняют в развращении малолетней

Следствие установило, что 3 января мужчина встретил незнакомую малолетнюю девочку возле магазина в Ейске. Он подошел к ребенку и показал порнографические материалы на своем мобильном телефоне. Девочка рассказала о случившемся матери, которая и сообщила в полицию.

Против мужчины возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 132 УК РФ (Иные действия сексуального характера в отношении малолетней). Выяснилось, что обвиняемый в декабре 2017 года освободился из колонии за совершение аналогичного преступления.

Материалы дела направлены в Краснодарский краевой суд, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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В Ейске мужчина показал малолетней девочке порнографию на мобильном телефоне

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