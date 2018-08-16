Участник «Стереопикника» Антоха MC на шоу «Вписка» рассказал про свое детство и черепаху Йоду

Один из приглашенных гостей «Стереопикника» Антоха MC рассказал на шоу «Вписка» о своем детстве в Москве, деньгах и черепахе Йоде

На Youtube 15 августа вышел новый выпуск шоу «Вписка», гостем которого стал рэпер Антон Кузнецов, известный под псевдонимом Антоха MC. Артист приедет в Краснодар 8-9 сентября на пятый ежегодный фестиваль еды и музыки «Стереопикник».

В интервью музыкант рассказал о своем детстве в четырехкомнатной квартире в Москве.

«Три парня жили в одной комнате, две сестры жили в другой комнате, одна комната была гостиная для гостей, и мать с отцом в последней», — рассказал артист ведущим шоу.

Шоу сняли также на даче Антохи MC под Угличем. Там музыкант показал свой дом, велосипед и большую черепаху Йоду.

«История в том, как нам она досталась. Хозяева даже не знали, сколько ей лет, потом ее отвели в ветклинику. Там врач сказал, что ей 12 лет. На мой взгляд, красивое животное очень, изумруд», — добавил музыкант о черепахе.

Также артист рассказал историю о том, как он перевозил свою мышь Пашка в поезде.

«Вписка» — шоу, которое выходит на Youtube с 2017 года. Ведущие проводят с приглашенными артистами несколько дней и показывают его «среду обитания». Дом, любимый двор, парк, скейтплощадку и кафе, тренажерный зал, караоке-бар и т.д. Героями «Вписки» уже становились: Noize MC, Монеточка, Ресторатор, Jah Khalib, группа ЛСП, 25/17 и другие.

Как сообщали Юга.ру, пятый ежегодный фестиваль еды и музыки «Стереопикник» пройдет в парке культуры и отдыха им. 30-летия Победы 8-9 сентября.