На Кубани тракторист наехал косилкой на ноги малолетней девочке

В Брюховецком районе Краснодарского края 14 августа тракторист причинил тяжкий вред здоровью малолетней девочке

Следствие установило, что в станице Чепигинской мужчина косил траву на тракторе с прикрепленной косилкой. Малолетняя девочка сидела у дороги под ивой, когда 50-летний тракторист по неосторожности наехал ребенку на ноги. В результате косилка повредила ноги девочке.

Против мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ (Нарушение правил безопасности при ведении работ по покосу травы, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью малолетней).

Ребенок доставлен в детскую краевую больницу. Проводятся следственные действия, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

По данным «360», при наезде косилка отрезала девочке обе ступни. Ребенку поставили диагноз «травматическая ампутация обеих ступней».

В Следственном комитете воздержались от комментариев по этому поводу.