На Кубани тракторист наехал косилкой на ноги малолетней девочке
В Брюховецком районе Краснодарского края 14 августа тракторист причинил тяжкий вред здоровью малолетней девочке
Следствие установило, что в станице Чепигинской мужчина косил траву на тракторе с прикрепленной косилкой. Малолетняя девочка сидела у дороги под ивой, когда 50-летний тракторист по неосторожности наехал ребенку на ноги. В результате косилка повредила ноги девочке.
Против мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ (Нарушение правил безопасности при ведении работ по покосу травы, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью малолетней).
Ребенок доставлен в детскую краевую больницу. Проводятся следственные действия, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
По данным «360», при наезде косилка отрезала девочке обе ступни. Ребенку поставили диагноз «травматическая ампутация обеих ступней».
В Следственном комитете воздержались от комментариев по этому поводу.
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