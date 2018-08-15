На Кубани тракторист наехал косилкой на ноги малолетней девочке

Краснодарский край

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В Брюховецком районе Краснодарского края 14 августа тракторист причинил тяжкий вред здоровью малолетней девочке

Следствие установило, что в станице Чепигинской мужчина косил траву на тракторе с прикрепленной косилкой. Малолетняя девочка сидела у дороги под ивой, когда 50-летний тракторист по неосторожности наехал ребенку на ноги. В результате косилка повредила ноги девочке.

Против мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ (Нарушение правил безопасности при ведении работ по покосу травы, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью малолетней).

Ребенок доставлен в детскую краевую больницу. Проводятся следственные действия, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

По данным «360», при наезде косилка отрезала девочке обе ступни. Ребенку поставили диагноз «травматическая ампутация обеих ступней».

В Следственном комитете воздержались от комментариев по этому поводу. 

Дети Здравоохранение Министерство здравоохранения РФ Следственный комитет
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