В Ростове в ДТП пострадали трое детей и мужчина

В Ростове 15 августа в аварии с участием двух иномарок пострадал 44-летний мужчина и трое его детей

По информации отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, 30‑летний водитель автомобиля BMW не уступил дорогу машине Daewoo Nexia при повороте, из-за чего произошла авария. В результате ДТП травмы получили 44-летний водитель Nexia и трое его детей (от 3 до 12 лет). Их доставили в больницу.

«Дети отделались ушибами и ссадинами. Самому маленькому ребенку пришлось накладывать швы на лбу. У мужчины сломаны два ребра, он получил сильное сотрясение мозга. Сейчас пострадавший лежит в больнице», — написали очевидцы в группе «Ростов Главный» в соцсети «ВКонтакте».