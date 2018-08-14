На улице Ставропольской в Краснодаре сгорел автомобиль

Краснодарский край

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Пожарные тушат загоревшийся на ул. Ставропольской легковой автомобиль

По словам очевидцев, отечественная легковушка загорелась при въезде во дворы между домами 222 и 224. Внутри авто никого не было.

В пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщили, что заявка о возгорании поступила в 21:12. Ликвидация огня продолжается. 

UPD: В 21:26 пожар был ликвидирован. В тушении были задействованы 7 человек и 2 единицы техники.

Краснодар Пожары
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