Краснодарские врачи спасли 99-летнюю женщину с острым инфарктом

Врачи в Краснодаре спасли пожилую женщину с острым инфарктом миокарда

В Краевую клиническую больницу №1 скорая доставила пенсионерку с жалобами на сильные боли в груди, холодный пот и слабость. Обследование показало, что огибающая артерия, являющаяся крупным кровеносным сосудом сердца, критически сузилась.

Пациентке требовалась срочная хирургическая помощь, так как она могла умереть в любую минуту. Из-за возраста женщина могла не пережить операцию.

Врачи приняли решение провести стентирование без вскрытия грудной клетки, то есть установление специального каркаса для расширения суженого участка сосуда, сообщает пресс-служба минздрава Краснодарского края.

Сейчас 99-летняя женщина поправляется и готовится к выписке из больницы.