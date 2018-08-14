Краснодарские врачи спасли 99-летнюю женщину с острым инфарктом
Врачи в Краснодаре спасли пожилую женщину с острым инфарктом миокарда
В Краевую клиническую больницу №1 скорая доставила пенсионерку с жалобами на сильные боли в груди, холодный пот и слабость. Обследование показало, что огибающая артерия, являющаяся крупным кровеносным сосудом сердца, критически сузилась.
Пациентке требовалась срочная хирургическая помощь, так как она могла умереть в любую минуту. Из-за возраста женщина могла не пережить операцию.
Врачи приняли решение провести стентирование без вскрытия грудной клетки, то есть установление специального каркаса для расширения суженого участка сосуда, сообщает пресс-служба минздрава Краснодарского края.
Сейчас 99-летняя женщина поправляется и готовится к выписке из больницы.
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