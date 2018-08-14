Двое мужчин незаконно перевели 50 баранов из Украины в Россию

Ростовская область, Вся Россия

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Двоих мужчин 13 августа задержали на границе России и Украины за незаконный перегон стада баранов

Гражданин России и гражданин Украины около 1:00 в районе населенного пункта Галдин Ростовской области перевели через границу 50 баранов.

Сотрудники пограничного управления ФСБ РФ по Ростовской области задержали мужчин. Выяснилось, что они планировали продать мелкий рогатый скот на территории России. Примерная стоимость животных превысила 200 тыс. рублей.

Против мужчин возбудили дела об административных правонарушениях по ч. 1, 2 ст. 18.1 КоАП РФ (Нарушение режима государственной границы Российской Федерации), сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по Ростовской области.

Животные Контрабанда Пограничники Украина
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