В Краснодаре ищут пропавшего мужчину со шрамом на груди

Полиция Краснодара просит помочь жителей города в поисках 65-летнего Михаила Мануйлова

Пенсионер живет на 2-ом проезде Толбухина в Краснодаре.

По данным полиции, 4 августа мужчина на велосипеде выехал из дома и до сих пор не вернулся. Он был одет в джинсовую синюю рубашку, синие джинсы и синие кроссовки.

На вид пропавшему 60 лет, рост 175 см. Телосложение среднее, европейский тип лица, карие глаза, светло-русые волосы с проседью, короткая стрижка.

Среди особых примет — большой вертикальный шрам на груди, шрам на правой голени и на правой лопатке, сообщает пресс-служба УМВД по Краснодару.

Граждан, которые знают о местонахождении Михаила Мануйлова, просят сообщить в отдел полиции или позвонить по номерам: 8 (861) 226-52-22, 8 (918) 213-62-72 или 102.