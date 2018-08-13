Ставропольская компания вывозила опасные отходы в населенные пункты Кубани

В суд направлено уголовное дело в отношении генерального директора ООО «Ставропольская энергетическая компания», который обвиняется в нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов

«По версии следствия, руководитель указанной компании в период с июля по сентябрь 2017 года отдал распоряжение о вывозе загрязненного грунта 4-го класса опасности в населенные пункты Крымского района для размещения на земельных участках, не предназначенных для этих целей», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

В краевом управлении СКР уточнили, что мужчина привлек в качестве субподрядчиков физических лиц, которые вывозили в населенные пункты загрязненный грунт и железобетонные элементы на своих автомобилях.

В результате был причинен вред почве, а также нарушено право граждан на благоприятную окружающую среду, сумма причинного ущерба составила более 1,3 млн рублей.

Нарушение было выявлено в ходе прокурорской проверки. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч.1 ст.247 УК РФ (Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов). С утвержденным обвинительным заключением оно направлено в Крымский районный суд для рассмотрения по существу. Кроме того, виновных в причинении вреда обязали вывезти загрязненный грунт на специализированный полигон.