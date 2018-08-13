Энергетики восстановили энергоснабжение в Фестивальном мкр Краснодара
Краснодарский край Елена Лободина
Бригады «Кубаньэнерго» оперативно восстановили энергоснабжение части потребителей Фестивального микрорайона Краснодара
«Предположительно, энергоснабжение было нарушено по причине нарушения охранной зоны высоковольтной линии электропередачи сторонним крупногабаритным автотранспортом», — сообщили в пресс-службе компании.
Значительная часть потребителей была запитана по резервным схемам. Сейчас энергоснабжение восстановлено в полном объеме.
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