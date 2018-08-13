Энергетики восстановили энергоснабжение в Фестивальном мкр Краснодара

Краснодарский край

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Бригады «Кубаньэнерго» оперативно восстановили энергоснабжение части потребителей Фестивального микрорайона Краснодара

«Предположительно, энергоснабжение было нарушено по причине нарушения охранной зоны высоковольтной линии электропередачи сторонним крупногабаритным автотранспортом», — сообщили в пресс-службе компании.

Значительная часть потребителей была запитана по резервным схемам. Сейчас энергоснабжение восстановлено в полном объеме.

Краснодар Энергетика
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Энергетики восстановили энергоснабжение в Фестивальном мкр Краснодара
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