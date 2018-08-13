Энергетики восстановили энергоснабжение в Фестивальном мкр Краснодара

Бригады «Кубаньэнерго» оперативно восстановили энергоснабжение части потребителей Фестивального микрорайона Краснодара

«Предположительно, энергоснабжение было нарушено по причине нарушения охранной зоны высоковольтной линии электропередачи сторонним крупногабаритным автотранспортом», — сообщили в пресс-службе компании.

Значительная часть потребителей была запитана по резервным схемам. Сейчас энергоснабжение восстановлено в полном объеме.