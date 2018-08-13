В Тимашевском районе устроили велопробег в День физкультурника

Жители Тимашевского района 11 августа приняли участие в велопробеге в честь Дня физкультурника

Праздник начался на городском стадионе «Изумруд», оттуда колонна велосипедистов направилась в парк культуры и отдыха.

В пробеге приняли участие и.о. главы Тимашевского района Андрей Палий, его заместители Николай Панин и Владимир Сухомлинов, мэр Тимашевска Павел Буряк, сотрудники районной и городской администраций, работники предприятий и горожане. Самой юной участницей пробега стала четырехлетняя Настя, она проехала на своем велосипеде почти 4 км.

В парке прошла торжественная часть праздника. Палий вручил знаки отличия ГТО жителям, которые успешно сдали нормативы, а также наградил юных тимашевских гандболистов за успешное выступление на международном фестивале гандбола в Дании.

Затем состоялась массовая зарядка и мастер-классы по рукопашному бою, каратэ и боксу, в которых могли принять участие все желающие. Уроки бокса проводил руководитель района Андрей Палий, отметили в пресс-службе администрации Тимашевского района.