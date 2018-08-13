Житель Ставрополья из ревности убил бывшего мужа своей сожительницы
Ставропольский край Валерия Дульская
В Предгорном районе возбудили дело в отношении местного жителя, которого подозревают в убийстве бывшего мужа сожительницы
По данным следствия, мужчина жил со своей спутницей и ее детьми. Вечером 8 августа в гости к своим детям пришел бывший муж женщины. Сожитель набросился на него с ножом и ударил в грудь, от чего последний скончался.
Мужчину задержали и возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 (Убийство). Проводятся следственные действия, сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Ставропольскому краю.
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