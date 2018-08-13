Ростовчане подписали петицию против строительства мусороперерабатывающего завода

ГК «Чистый город» в конце года в Ростове планирует начать строительство мусороперерабатывающего завода, жители высказались против

На сайте «Активный ростовчанин» появилась петиция против строительства экотехнопарка, который будет находиться в 2 км от Левенцовского микрорайона. Против строительства уже выступили 226 человек. Для того, чтобы власти рассмотрели обращение, нужно собрать 500 голосов.

В экотехнопарке планируют перерабатывать отходы города и Мясниковского района. В тексте петиции говорится, что если мусоросжигательный завод построят, то в зону поражения попадет несколько городских микрорайонов и пригородных поселков с населением более 100 тыс. человек. По словам авторов петиции, расстояние от завода до ближайших жилых домов составит 690 метров. Местные жители написали в прокуратуру несколько обращений против строительства завода. Также они потребовали убрать городскую свалку, которая сейчас находится вблизи жилого района.