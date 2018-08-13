Появились подробности гибели парня в пруду в Новокубанске

В Новокубанске 10 августа утонул 21-летний местный житель

По предварительным данным, компания молодых людей отдыхала на берегу пруда. Один из парней пошел купаться, но из воды не вышел. Очевидцы вызвали полицию.

Через некоторое время спасатели достали из воды тело молодого человека. По предварительным выводам экспертов, он захлебнулся.

Назначена судебно-медицинская экспертиза, проводится проверка, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как сообщали Юга.ру, житель Новокубанска утонул в пруду у города.