Появились подробности гибели парня в пруду в Новокубанске
В Новокубанске 10 августа утонул 21-летний местный житель
По предварительным данным, компания молодых людей отдыхала на берегу пруда. Один из парней пошел купаться, но из воды не вышел. Очевидцы вызвали полицию.
Через некоторое время спасатели достали из воды тело молодого человека. По предварительным выводам экспертов, он захлебнулся.
Назначена судебно-медицинская экспертиза, проводится проверка, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Как сообщали Юга.ру, житель Новокубанска утонул в пруду у города.
В ночь на 10 августа 21-летний житель Новокубанска утонул в пруду! • Он с друзьями пришел к базе отдыха «Солдатский пруд» и они решили искупаться. - Из пруда на берег молодой человек уже не вышел. Его нашли только через несколько часов. • По предварительным данным, молодой человек погиб, захлебнувшись водой. - Обстоятельства уточняет «СК». • Фото от подписчика. #Чп #Полиция #Краснодар #Ростов #Майкоп #Волгоград #Сочи #Анапа #Новороссийск #Геленджик #Адлер #Крымск #Тимашевск #Тихорецк #ГорячийКлюч #Темрюк #Туапсе
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