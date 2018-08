Появились подробности гибели парня в пруду в Новокубанске

В ночь на 10 августа 21-летний житель Новокубанска утонул в пруду! • Он с друзьями пришел к базе отдыха «Солдатский пруд» и они решили искупаться. - Из пруда на берег молодой человек уже не вышел. Его нашли только через несколько часов. • По предварительным данным, молодой человек погиб, захлебнувшись водой. - Обстоятельства уточняет «СК». • Фото от подписчика. #Чп #Полиция #Краснодар #Ростов #Майкоп #Волгоград #Сочи #Анапа #Новороссийск #Геленджик #Адлер #Крымск #Тимашевск #Тихорецк #ГорячийКлюч #Темрюк #Туапсе

